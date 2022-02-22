Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir araya geldi

22.02.2022 18:22
Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın Komisyon Başkanlarıyla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın Komisyon Başkanlarıyla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası'nın ikinci gününde Selçuklu Kongre Merkezi'nde Şura'daki komisyonların başkan ve başkan yardımcılarıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak'ın da katıldığı toplantıda Bakan Kurum, Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonu ve Şura'dan beklentilerini dile getirdi.

Bakan Kurum, yaklaşık 30 dakika süren koordinasyon toplantısında İklim Şurası'nın Türkiye'nin önündeki 50 yılını içeren yol haritasını oluşturması beklentisinin altını çizdi.

Komisyon üyesi akademisyenler, İklim Şurası'na verdikleri destek sebebiyle Bakan Kurum'a şükranlarını iletti.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir araya geldi
Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir araya geldi
Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir araya geldi

YORUMLAR
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Murat Kurum, Selçuklu, Kongre, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, İklim Şurası Komisyon Başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika


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