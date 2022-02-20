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Bakan Kurum İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz - Son Dakika

Bakan Kurum İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz

20.02.2022 19:28

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 gün sürecek İklim Şurası'nda sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine, uyumdan yerel yönetimlere, göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar 7 farklı alanda...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 gün sürecek İklim Şurası'nda sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine, uyumdan yerel yönetimlere, göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar 7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz dedi.

Bakan Kurum, yarın Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak İklim Şurası öncesi videolu mesaj yayımladı. Konya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği yeşil kalkınma devriminin en önemli adımının atılacağını belirten Kurum, kentin bini aşkın kişiyle Türkiye'nin ilk İklim Şurası'na ev sahipliği yapacağını bildirdi. İklim Şurası'nın 5 gün süreceğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti

İklim Şurası'nda; sera gazı azaltımından yeşil finansman ve karbon fiyatlamaya, iklim değişikliğine, uyumdan yerel yönetimlere, göç, adil geçiş ve sosyal politikalardan bilim ve teknolojiye kadar 7 farklı alanda Türkiye'nin yeni yol haritasını belirleyeceğiz. İklim Şurası'nda, aynı zamanda, gençlik buluşması, sporcu, sanatçı ve uzmanlarımızın gerçekleştireceği söyleşiler ve paneller, fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ile üç boyutlu iklim tüneli gibi, birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin elleri; ortak evimiz dünyamız ve cennet vatanımız için milletimizin geleceği, çocuklarımızın yarınları için İklim Şurası'nda birleşiyor, hep birlikte 'yerelden küresele iklim seferberliği' diyoruz. Yeşil Kalkınma Devrimiyle; 'Büyük ve güçlü Türkiye' diyoruz.

Bakan Kurum İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz
Bakan Kurum İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz
Bakan Kurum İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz

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Bakan Kurum İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz Bakan Kurum İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz Türkiye'nin ilk İklim Şurası yarın Konya'da başlıyor Türkiye'nin ilk İklim Şurası yarın Konya'da başlıyor Bakan Kurum: 'Yeşil kalkınma devrimiyle 'büyük ve güçlü Türkiye' diyoruz' Bakan Kurum: "Yeşil kalkınma devrimiyle 'büyük ve güçlü Türkiye' diyoruz"

Murat Kurum, Türkiye, Karbon, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum İklim Şurası'nda 7 farklı alanda yeni yol haritasını belirleyeceğiz - Son Dakika


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