Bakan Kurum, İklim Şurası'nda AA'nın katkılarıyla düzenlenen serginin açılışını yaptı - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Şurası'nda, iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğraf sergisini açtı.

Selçuklu Kongre Merkezi fuaye alanında Anadolu Ajansı (AA), Medya-İş Sendikası ile Konya Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen serginin açılışını yapan Kurum, fotoğrafların, yaşanılan anları geleceğe taşıdığını, serginin de şura kapsamında kıymetli olduğunu söyledi.

Kurum, "İklim değişikliğinin etkilerini bu fotoğraflarda görüyoruz. Bartın'daki, Antalya'daki seller, iklim değişikliği sebebiyle Van, Beyşehir Gölü'ndeki sıkıntılara farkındalık oluşturacak fotoğraflar var. İnsanlar bu fotoğraflara baktığında içi titriyor. Bu mücadeleyi en etkin şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vermeye devam edeceğiz." dedi.

Fotoğraf sergisinde emeği geçen Anadolu Ajansı foto muhabirlerine, Medya-İş Sendikasına ve Konya Gazeteciler Cemiyetine teşekkür eden Kurum, serginin açılışının ardından iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğrafları inceledi.

Bakan Kurum'a, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir eşlik etti.