Bakan Kurum ile Bakan Soylu, Elazığ'a hareket etti - Son Dakika

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Bakan Kurum ile Bakan Soylu, Elazığ'a hareket etti
6 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Bakan Murat Kurum'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye hareket ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Bakan Murat Kurum'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte Elazığ'a hareket etmişlerdir. Çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere Elazığ'a yönlendirilmiştir" denildi.
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