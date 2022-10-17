Bakan Kurum: "İlk Evim Arsa Projesi'nin altyapı çalışmaları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa Projesi'nde 1 milyon konut altyapısının TOKİ tarafından yapılacağını, elektrik, su, kanalizasyon ve stabilize yol altyapılarının 2 yılda etaplar halinde tamamlanacağını kaydetti.

Sosyal medya hesabından İlk Evim Arsa Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kurum, 1 milyon konut arsası ile ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi. 350 ila 500 metrekarelik arsalardaki konutların en fazla brüt 150 metrekare olacağını belirten Kurum, zeminin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyeceğini not düştü. Hak sahiplerinin çoğunluk sağlaması halinde ve inşa konusunda yardım talep ettiği durumda TOKİ Başkanlığının destek olacağını hatırlatan Kurum, planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapularının aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacağını ifade etti. Arsaların altyapı çalışmalarının TOKİ Başkanlığınca yapılacağını aktaran Bakan Kurum, elektrik, su, kanalizasyon ve stabilize yol altyapılarının 2 yılda etaplar halinde tamamlanacağını belirtti. Konut için 2 yıl şartı olacağını hatırlatan Bakan Kurum, iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsasının ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacağını bildirdi. - ANKARA