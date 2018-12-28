Bakan Kurum: "İmar Barışı'ndan 9 Milyon 500 Bin Kişi Faydalandı"

Bakan Kurum: "İmar Barışı'ndan 9 milyon 500 bin kişi faydalandı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İmar Barışı sürecinin uzatılıp uzatılmaması 31 Aralık'ta değerlendireceğiz" "İmar Barışı'ndan bugüne kadar 9 milyon 500 bin vatandaşımız yararlandı ve 14 milyar TL toplandı"TRABZON - Çevre...

Bakan Kurum: "İmar Barışı'ndan 9 milyon 500 bin kişi faydalandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"İmar Barışı sürecinin uzatılıp uzatılmaması 31 Aralık'ta değerlendireceğiz"

"İmar Barışı'ndan bugüne kadar 9 milyon 500 bin vatandaşımız yararlandı ve 14 milyar TL toplandı"



TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'ndan bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşın yararlandığını belirterek, 14 milyar TL'lik bedelin toplandığını söyledi. Bakan Kurum, sürecin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili kararı ise 31 Aralık'ta değerlendireceklerini vurguladı.

Bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak için Trabzon'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valiliği'nde, belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte kentteki çalışmaları ve yatırımları değerlendirdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzon ile ilgili aldıkları kararları basın mensuplarıyla paylaşan bakan Kurum, "Bugün 4 bin yıllık tarihi ile yerli ve milli duruşuyla kendini ispatlamış Trabzon'umuzdayız. Burada belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve valimizle belli bir kararlar aldık. Trabzon'u hak ettiği noktaya taşımak, bölgede zaten lojistik bir üst konumunda, bu konumu daha yukarıya taşıma adına mücadele veriyorlar. Bizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu mücadeleye Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi çerçevesinde destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

"2023 yılında Çömlekçi Kentsel Dönüşümü'nü tamamlayacağız"

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm çalışmalarına 2019 yılında başlayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, "Çömlekçi kentsel dönüşüm alanı yaklaşık 8.7 hektar alan bugüne kadar hem belediye başkanlarımız hemde toplu konut idaresi başkanlığımız, hemde bölge bakanlarımız buraya çok büyük emek verdiler. Bu emek neticesinde proje belli bir safhaya geldi ancak projeyi artık biz uygulama safhasına getirmek istiyoruz. 8,9 hektarlık alanda Çömlekçi kentsel dönüşüm alanına 2019 yılı içerisinde inşaatlarına başlayacağız. 2023 yılında da Trabzon'un tarihine, mimarisine ve kültürüne uygun projeleri gerçekleştirip buranın dönüşümünü inşallah tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşüm içerisinde vatandaşımızın rızasını almadan bizde bakanlık olarak hiç bir gelişmeye, dönüşüme müsaade etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum, "Zağnos Vadisi, Pazar Kapı bölgesinde yine Trabzon tarihinin, kültürünün ön plana çıktığı bir bölgede. Bu bölgede de vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde, onların rızasını alarak hem Pazar Kapı bölgesinde, hem Zağnos bölgesinde yine dönüşüm projesini 2019 yılında başlatacağız. Böylelikle, Çömlekçi, Zağnos Vadisi, Pazar Kapı ve yeni yaptığımız cami ile birlikte Trabzon'un tarihi, kültürü ön planda olduğu gerçekten bölgenin dokusuna uygun projeyi burada gerçekleştirdiğimizde inşallah örnek bir şehircilik anlayışında bu bölgede sergilemiş olacağız. Kentsel dönüşüm içerisinde vatandaşımızın rızasını almadan bizde bakanlık olarak hiçbir gelişmeye, dönüşüme müsaade etmeyeceğiz. Dolaysıyla vatandaşımızın içinde olduğu dönüşüm projesini bu bölgede yapmış olacağız" diye konuştu.

"Yeni balıkhane ve doğal ürünler pazarı"

Trabzon için ve bölge için çok önemli olan balıkhane projelerinin olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Hem balıkhane hemde kadınlarımızın köy ürünlerini sattığı doğal ürünlerin satıldığı bir pazarımız var. Hem balıkhane projesini hem de doğal ürünlerin satıldığı pazarımızı 2019 yılı içerisinde tamamlayıp buradaki ticaret yapan vatandaşlarımıza burayı satmak üzere bu projeyi yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Sokak sağlıklaştırma projesi"

Trabzon meydanını düzenlediklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Trabzon'un kanalizasyonuna, atık su arıtma tesisine ilişkin çok büyük projemiz var. Bunu büyükşehir belediye başkanlığımız ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz birlikte yürütüyorlar. Proje büyük bir ilerleme katetti. Biyolojik arıtma yapılmasına ilişkin planlama süreci devam ediyor ve tamamlanmasına ilişkinde bakanlığımız projeye hem maddi hem de teknik anlamda destek verecek. Bunu da çok kısa zamanda bitireceğiz. Trabzon meydanı düzenlendi. Burada tabela kirliliği ve cephelerde tarihi binalara uygunluğu sağlamak adına yine büyükşehir belediyesiyle Trabzon meydanındaki binalarımızın cephelerini tabelalarını iyileştirme adına bu meydan da sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız. Devamında da hem Maraş caddesi hemde uzun sokakta bu sağlıklaştırma çalışması etaplar halinde devam edecek" dedi.

"Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi yapacağız"

Hüseyin Avni Aker Stadyumumuzun yerini millet bahçesine çevireceklerini belirten Bakan Kurum, "Trabzonspor hem bölgemizin hemde ülkemizini güzide bir kulübü, başarılarla dolu tarihi var. Hüseyin Avni Aker Stadyumumuzun yerini millet bahçesine çeviriyoruz. Orada yine Trabzonspor'un anısını taşıyacak ögeleri tribünden, spor kulübünün geçmişte başarılarıyla dolu kulübün temsil edildiği bir müzede barındıracak bir millet bahçesi, yine Akçaabat'ta bir millet bahçesi projemiz var. 22 bin 800 metre karelik bir alanda, Vakfıkebir'de 22 bin metre karelik bir alanda 3 tane Millet Bahçesini bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın eliyle 2019 yılı içerisinde başlayıp, yine 2019 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Diğer ilçelerimizde cadde, sokakta sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız" şeklinde konuştu.

"İmar Barışından 9 milyon 500 kişi faydalandı"

İmar Barışıyla ilgili olarak ise Bakan Murat Kurum, "Bugün itibariyle imar barışına başvuran vatandaşımız yaklaşık 9 milyon 500 vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam ödenen bedelde 14 milyar TL, 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasıyla ilgili olarak ciddi bir talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta değerlendirmiş olmayacağız. Ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemeleri yapılabilmesi adına hafta sonu tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız haftasonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Bunun duyurulara olacaktır" ifadelerini kullandı.

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