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Bakan Kurum, imara aykırı projeler için ikinci kez Bodrum'da

1 saat önce

Bakan Kurum, imara aykırı projeler için ikinci kez Bodrum'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı için 1 ay süre verilen projeleri yerinde görmek için ikinci kez Bodrum'a geldiMUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da yıkımı devam...

Bakan Kurum, imara aykırı projeler için ikinci kez Bodrum'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı için 1 ay süre verilen projeleri yerinde görmek için ikinci kez Bodrum'a geldi

MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da yıkımı devam eden kaçak yapıları incelemek üzere ilçeye geldi. Sabah ilk olarak Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkımı devam eden Bodrum Gümbet'teki bir otelin imara aykırı bölümünün yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum daha sonra diğer yerlerde incelemek yapmak üzere bölgeden ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıları dolaşmış ve imara aykırı yapıların yıkımı ile ilgili 1 aylık bir süre tanımıştı. Bakan Kurum, Bodrum kıyılarında yaptığı incelemede, bin 611 konut ve 4 otel inşaatının imara aykırı bölümlerinin yıkılması için proje sahiplerine tebligat yapılmasını istemişti. Sürenin dolmasının ardından Bakan Kurum bugün yine aynı bölgede hem denizden tekne ile hem de karadan imara aykırı binaların son durumunu görmek için Bodrum'a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele süreci başlatılmış, tespit edilen imara aykırı projeler mühürlenmişti. Mühürlemenin ardından imara aykırı proje sahiplerine ilgili belediyeler kanalıyla yıkım tebligatları gönderildi. Gönderilen tebligatlar sonrası en fazla dikkat çeken projelerden birisi olan Türkbükü ve Gündoğan Mahallesi arasında yer alan The Bo Viera projesinin kule asansörü yıkılmıştı.

Bakanlık yetkililerince bugüne kadar Bodrum'da Göltürkbükü, Gümbet, Gündoğan, Gölköy, Yalıkavak ve Yalıçiftlik mahallelerinde bugüne kadar yaklaşık 2 bin konut ve birçok otel projesi Bakanlığın sahadaki görevlileri tarafından incelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı projeler için verilen bir aylık sürenin dolmasının ardından geldiği Bodrum'da tekne ile bu projeleri tekrar incelemeye aldı. Bakan'ın şu anda Bodrum programı devam ediyor.

Durdurulan projeler:

-Bodrum Yalıçiftlik'te bulunan 400 konut ve otel inşaatı durduruldu.

-Bodrum Yalıkavak'ta bulunan projede 350 konut, otel ve kıyı yapıları inşaatı durduruldu.

-Göltürkbükü'nde yapılan 50 konut ve otelden oluşan proje mühürlendi.

-Bodrum Yalıkavak'ta bulunan 75 adet villa ve kıyı yapıları bulunan proje durduruldu.

-Bodrum Gündoğan'da 90 odalı otel ve 330 konut ve kıyı yapılarından oluşan proje mühürlendi.

-Yalıkavak'ta inşa edilen projedeki 70 adet konut ve kıyı inşaatı durduruldu.

-Gümbet'te inşaatına başlanan ve mühürlenen projede 131 konut ve kıyı yapıları bulunuyor.

-Bodrum Gölköy'de bulunan ve mühürlenen projede 116 konut bulunuyor.

Bakan Kurum, imara aykırı projeler için ikinci kez Bodrum'da

Murat Kurum, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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