Bakan Kurum, İncirliova TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kurum, İncirliova TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesi ve dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına girmesi için güçlü şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesi ve dünyadaki en büyük 10 Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasına girmesi için güçlü şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Kurum, Aydın programı kapsamında ziyaret ettiği partisinin İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Efeler diyarı ve merhum başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Şehre geldiği andan itibaren yapılması gereken tüm projeleri istişare ettiklerini aktaran Kurum, önemli kararlar aldıklarını, 2023'e giden yolda güçlü Türkiye'de şehirlerin de güçlü hale geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır gece gündüz demeden birçok alanda şehirlere ve ülkeye önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Kurum, "Sosyal belediyecilikle başladı hikayemiz. 1994'te İstanbul'da o sosyal belediyecilikle, sosyal anlayışla aldığımız ve bugün mart seçimlerinde gönül belediyeciliğimizle devam ettiğimiz süreçte vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak, samimi, tevazu içinde duruş sergileyecek işleri yapmak durumundayız." dedi.

Belediye başkanlarının, AK Parti belediyeciliğini ve gönül belediyeciliğini vatandaşlara anlatarak onların en zor anlarında yanlarında olacak anlayışla çalıştıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Onların daha iyi hizmet vermek adına hem çevre düzenleme projelerine, temizlik araçları, kilit parke, sokak sağlıklaştırma projeleri ve millet bahçeleri projelerine destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin daha da güçlü hale gelebilmesi, dünyadaki o en büyük 10 ekonominin arasına girmesi için de güçlü şehirleri hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Sadece proje yapmakla olmuyor. Bir şekilde vatandaşımızla da iç içe olup onlara dokunacak işleri, davranışları sergilememiz gerekiyor. Biz örnek olacağız. Oturmamızla, kalkmamızla, yürüyüşümüzle, davranışımızla... Vatandaşımızın yanında olacak tavrı hep birlikte sergileyeceğiz."

Daha sonra Söke ilçesi Akçakonak Mahallesinde yapılması planlanan TOKİ konutları sahasını inceleyen Kurum, buradaki konuşmasında da tüm Türkiye'de sosyal konut projelerinin devam ettiğini, 50 bin sosyal konuta yaklaşık 600 bin, 100 bin sosyal konut projesine de 1 milyon 200 bin vatandaşın başvurduğunu dile getirdi.

Bakan Kurum, 2002 yılından bugüne kadar tüm Türkiye'de 940 bin konutun üretimini tamamladıklarını belirterek, çok yakın zamanda 1 milyonuncu konutun anahtarını da hak sahibine teslim edeceklerini ifade etti.

AK Parti Söke İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Kurum, İncirliova ilçesinde yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi.

Bakan Kurum, İncirliova TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu

Murat Kurum, İncirliova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 09:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, İncirliova TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika

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