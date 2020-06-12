Bakan Kurum İstanbul Boğazı'na atılan maske ve eldivenlerle ilgili konuştu - Son Dakika

Bakan Kurum İstanbul Boğazı'na atılan maske ve eldivenlerle ilgili konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Denizimizin, gölümüzün ve akarsumuzun içerisinden her şeyin çıktığını görüyoruz"

"Bizim içimiz sızlıyor; neticede salgın sürecinde vatandaşlarımız evlerinde vakit geçirdiler ve gördük ki yeşil alanlarımız, havamız, suyumuz tertemiz hale geldi"

TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Korona virüs döneminde İstanbul Boğazı'na atılan atık maske ve eldivenler ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Denizimizin, gölümüzün ve akarsuyumuzun içerisinden herşeyin çıktığını görüyoruz. Bizim içimiz sızlıyor. Neticede salgın sürecinde vatandaşlarımız evlerinde vakit geçirdiler ve gördük ki yeşil alanlarımız, havamız, suyumuz tertemiz hale geldi" dedi.

Bir dizi inceleme için sabah saatlerinde Trabzon'da gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Vakfıkebir ilçesindeki Millet Bahçesi inşaatı ile bir süre önce açılışı yapılan Akçaabat Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Ortahisar ilçesine gelen Bakan Kurum, Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından yapımı süren Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarının Korona virüs sürecinde kullanılan maskelerin İstanbul Boğazı'ndaki atık görüntüleri ile ilgili soruya yanıt veren Bakan Kurum, "Korunan alanlara zarar veren kim olursa olsun hem hukuki hemde cezai işlemleri yapıyoruz" dedi.

Sıfır atık mavi projesi ile derelerde, göllerde ve denizlerde temizlik yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Bu çercevede denizimizin, gölümüzün ve akarsumuzun içerisinden herşeyin çıktığını görüyoruz. Bizim içimiz sızlıyor. Neticede salgın sürecinde vatandaşlarımız evlerinde vakit geçirdiler ve gördük ki yeşil alanlarımız, havamız, suyumuz tertemiz hale geldi. Bu değerlere biz sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bunlar bize bir emanet. Bu emanetleri gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ülkemizde hem korunan alanlarının sayısını hem miktarını hemde bu alanlara ilişkin yapılacak projeleri takip ediyoruz. Bu alanlara zarar veren kim olursa olsun hem hukuki hemde cezai işlemleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu doğa ve şehirler bizim. Buna sahip çıkmak zorundayız. Maskeye ilişkin genelge yayınladık. Bu süreçte maskemize, mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat etmek durumundayız. Maskelerin ayrı toplanmasına ilişkin belediyelerimiz eliyle maskelerimize ayrı toplayacağız çöp kutularımız var. Bu kutuları belediyelerimiz ayrı bir şekilde bertarafa gönderiyorlar. Vatandaşlarımızdan da ricamız çevreye, doğaya sahip çıkmak adına ki bu süreçte maskelerimizi kendimiz toplayarak 48 saat beklettikten sonra bertarafa gönderebiliyoruz. Yine belediyelerimizin ayırmış olduğu alanlarda da maskelerimizi atmak suretiyle şehirlerimize sahip çıkalım. Bu ülke hepimizin" diye konuştu.