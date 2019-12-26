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Bakan Kurum: "İstanbul Boğazı'nda yılda ortalama 8 kaza meydana geliyor."
6 saat önce
Bakan Kurum: "İstanbul Boğazı'nda yılda ortalama 8 kaza meydana geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: " İstanbul Boğazı'nda yılda ortalama 8 kaza meydana geliyor." - ANKARA
Son Dakika Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi POLİSİ GÖRÜNCE YANINDAKİ ÇOCUĞU KAZA YERİNDE BIRAKIP KAÇTI