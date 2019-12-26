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Bakan Kurum: "İstanbul Boğazı, Panama Kanalı'nın dört katı, Süveyş Kanalı'nın üç katı yoğunluğunda...
6 saat önce
Bakan Kurum: "İstanbul Boğazı, Panama Kanalı'nın dört katı, Süveyş Kanalı'nın üç katı yoğunluğunda deniz trafiğine sahiptir. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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