Bakan Kurum, İstanbul'da ilk olan gürültü bariyeri projesini inceledi - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ümraniye 'de uygulamaya konulan gürültü bariyeri projesini inceledi. Bakan Kurum, "İnşallah İstanbul 'un çeşitli noktalarında vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için bunun gibi projeleri ilgilendiren her alanda yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki üç noktadan biri olan Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki gürültü bariyeri projesini inceledi. Bakan Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, incelemenin ardından elektrikli aracın direksiyonuna geçerek, millet bahçesi içerisinde bulunan halı saha ve mini golf sahasını gezdi.