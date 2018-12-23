Bakan Kurum İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirildiği Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, Gaziosmanpaşa Belediyesinin vizyon projeleri hakkında bilgi aldı.



Gaziosmanpaşa Belediyesinin modern ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Ulaşım planlarının da göz önünde bulundurulduğu çalışmalar ile Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Saldırganlar, Atıldıkları Gece Kulübüne Geri Dönüp Dehşet Saçtı: 5 Yaralı

İstanbul'a Kar Uyarısı! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı

Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alınan Kadınlardan 3'ünde HIV Virüsü Çıktı

CHP'nin İstanbul Aday Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Sokaklarında Tek Başına Gezip Metroya Bindi