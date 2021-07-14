Bakan Kurum, İstanbul'daki AK Partili belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki AK Partili belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ile tek tek görüştü.

Belediyelerin ihtiyaçları ve sorunlarının ele alındığı görüşmelerde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile ilçe başkanları da yer aldı.