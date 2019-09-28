Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var"
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Bakan Kurum: "(İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var"

43 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur."

Bakan Kurum: (İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var

Murat Kurum, İstanbul, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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