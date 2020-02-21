Bakan Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika

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Bakan Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi (2)
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı" sonrası basın açıklaması yaptı. Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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