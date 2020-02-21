Bakan Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika

Bakan Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi (2)

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı" sonrası basın açıklaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı" sonrası basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi (2)

Murat Kurum, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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