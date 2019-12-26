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Bakan Kurum: "'İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek' diyenleri...
6 saat önce
Bakan Kurum: "'İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek' diyenleri görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "'İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek' diyenleri görüyoruz. İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır." - ANKARA
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