BAKAN KURUM: İSTANBUL'U SANTİM SANTİM DÖNÜŞTÜRECEĞİZ - Son Dakika

GÜNGÖREN Tozkoparan Mahallesi'nde konut ve iş yerlerine ait tapu ve anahtarlar, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 'un deprem riskini hatırlatarak, "Allah korusun. İstanbul'da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir milli güvenlik meselesine dönüşecektir. Mesele bu kadar büyüktür. Mesele bu derece acildir. Mesele siyaset üstüdür. Hiçbir politik hesaba kurban edilemez. İstanbul'u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız. Kentsel dönüşümü; milletin gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz. " dedi.

Güngören Tozkoparan 1. Etap Anahtar Teslim ve 2. Etap Temel Atma Töreni, Genç Osman Kültür Merkezinde gerçekleşti. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve hak sahipleri katıldı. Bakan Murat Kurum, inşaatın temelini dualar eşliğinde butona basarak attı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem riski altında olduğunu ve bu topraklarda nüfusun yüzde 71'inin yaşadığını hatırlattı.

"12 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HAYATINI GÜVENCEYE ALDIK"

Son 100 yılda 90 bin vatandaşın hayatını kaybettiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Şunu artık herkesin kavraması gerekmektedir. Türkiye'nin deprem gerçeği, kentsel dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Bakanlık olarak biz, bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, ülkemiz genelinde 3 milyon konutumuzu bu anlayışla dönüştürdük. 12 milyon vatandaşımızın hayatını güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı

"MESELE SİYASET ÜSTÜDÜR"16 milyonluk İstanbul'un depremden, kentsel dönüşümden daha acil bir gündeminin olmadığını ve olamayacağını vurgulayan Murat Kurum, "Allah korusun. İstanbul'da yaşanacak 7 büyüklüğündeki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için bir milli güvenlik meselesine dönüşecektir. Mesele bu kadar büyüktür. Mesele bu derece acildir. Mesele siyaset üstüdür. Hiçbir politik hesaba kurban edilemez." diye konuştu.

"2035 YILINA KADAR GÜVENSİZ TEK KONUT BIRAKMAYACAĞIZ"İstanbul'da dönüşüme girmesi gereken toplam 900 bin sağlıksız konut olduğunu kaydeden Kurum, "Şu anda sahada toplam 140 bin yeni konutun dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına kadar İstanbul'da, güvensiz tek bir konut, yenilenmemiş tek bir yuva, yarınından umutsuz tek bir ailemizi bırakmayacağız." dedi.

"BU MİLLET O KARANLIK ZİHNİYETİ ENKAZIN DİBİNE GÖMER, ÜSTÜNE BETON DÖKER""İstanbul'un deprem dönüşümünün, sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına, milletimiz adına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şunun özellikle bilinmesini istiyorum. İstanbul'u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız. Kentsel dönüşümü; milletin gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz. Kısır gündemler peşinde; bir o yana, bir bu yana sallananların, İstanbul'a ve kendi ülkelerine yabancılaşanların insafına bırakmayacağız. Bu millet o karanlık zihniyetini alır, o enkazın dibine gömer, üstüne de betonu döker"

- İstanbul