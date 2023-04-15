Bakan Kurum, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki muhtarlarla buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bayramın birinci günü İstanbul'un dönüşümünü daha da güçlendirecek, ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da fazla mahallelerimize, ilçelerimize yansıtacağımız bir projemizi inşallah milletimizle Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacaklar." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Kurum, Anadolu Yakası 'ndaki muhtarlarla bir araya geldiği iftardaki konuşmasında, toplantıyı muhtarları dinlemek istedikleri için düzenlediklerini söyledi.Kurum, ülkenin zor günlerden geçtiğini kaydederek, "Afetlerle, işte şehirlerimizde depremlerle, sellerle hep birlikte uğraşıyoruz. Hem 50 bin canımızı yitirdik son depremde hem de şehirlerimiz, 11 ilimiz çok zarar gördü. Ama hamdolsun biz şunu gördük, 11 ilimiz için, 85 milyon kardeşimiz tek yürek oldu. Biz bunu illerimizde gördük. ve orada, İstanbul'dan, Pendik 'ten, Maltepe 'den, Üsküdar 'dan, Ümraniye 'den gelen sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız gelip bizzat depremzede kardeşlerimizin yanında yer aldılar." dedi.Milletle, devletle gurur duyulması gerektiğinin altını çizen Kurum, "Dünyanın neresine giderseniz gidin böylesi bir afette bırakın 66'ncı günde, 70'inci günde 100 bin konutun inşasına başlamayı, emin olun şu an belki enkaz altında vefat eden vatandaşlarını bile alamazlardı. Bırakın afet bölgesindeki o ilk yardımları, tüm yardımlara ilişkin koordinasyonu bile yapamazlardı. Hamdolsun biz, devletimiz, milletimizle bir oldu, beraber oldu ve ilk saat, ilk dakika itibarıyla yapılması gerekenleri üstüne koya koya yaptık ve Allah 'ın izniyle yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.Bakan Kurum, söz verdiklerini ve bir yıl içerisinde 319 bin konuta başlayıp bitirmeyi ve toplamda 650 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini anlattı.Yarın afet bölgesinde olacağını ifade eden Kurum, deprem bölgesinde 100 bininci konut için Şanlıurfa 'da temel atarak, 11 ilde çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.Kurum, birinci önceliklerinin afet bölgesindeki 11 il olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Ardından da İstanbul'umuz için, İstanbul'umuzun dönüşümü için ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da güçlendirerek inşallah sizlerle birlikte yapacağız. Bu manada bayramın birinci gününe işaret ediyorum. Bayramın birinci günü İstanbul'un dönüşümünü daha da güçlendirecek, ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da fazla mahallelerimize, ilçelerimize yansıtacağımız bir projemizi inşallah milletimizle Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacaklar."İstanbul'da dönüşüme dair adımları kararlı bir şekilde atmak durumunda olduklarını vurgulayan Kurum, "İstanbul bizim milli güvenliğimiz, egemenliğimiz, istikbalimiz, geleceğimiz. Dolayısıyla buradaki tüm muhtarlarımızdan istirhamım, bir kardeşiniz olarak, bir bakanınız olarak talebim, bütün mahallelerimizi gelin hep birlikte dönüştürelim. El ele dönüştürelim. Gönül gönüle dönüştürelim." diye konuştu.Kurum, hep birlikte İstanbul'un 1,5 milyon riskli konutunun dönüşümünü yapacaklarını ve çocuklara, geleceğe sanatıyla kültürüyle, sporuyla herkesin mutlu olduğu, kadınların her türlü imkana erişebildiği, gençlerin söz sahibi değil, hak sahibi olduğu ve bu manada dirençli, güçlü İstanbul'u inşa etmek istediklerini ifade etti.Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: 14 Mayıs seçimleri, bir tarafta milleti, vatandaşı için 695 bin konutu İstanbul'da olmak üzere 3,3 milyon konutu dönüştürenler var. Diğer tarafta 'Bedava konut vereceğiz.' deyip algıyla, iftirayla milletin aklını çelmeye çalışanlar var. Bir tarafta 21 yılda vatandaşına 1,2 milyon konut sunmuş ve işte 'İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapmak istiyoruz.' diyen bir irade var. Deprem bölgesinde 70 günde 100 bin konutun temelini atan bir irade var. Diğer tarafta afetlerde tatil bölgelerinde boy gösterenler var. '150 bin konut dönüştüreceğim.' deyip 1500 günde 1500 konutu teslim etmemiş bir irade var."Medeniyetin başkenti İstanbul'u kaderine terk etmeyeceklerini vurgulayan Kurum, "Etmeyeceğiz ve sizlerle birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Tabii kedi aynaya bakınca kendini aslan zannedermiş. Bunlar da sürekli, 24 saat aynayla birlikte geziyorlar. ve yapamayacakları, maalesef taş üstüne taş koymadıkları işleri milletimizi yanlış yönlendirmek suretiyle, algıyı da yöneterek, kandırmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz eser yapanla hayal üreteni, eser üretenle, yalan söyleyeni net bir şekilde ayırıyor ve 14 seçimdir de hep liderimizden, Cumhurbaşkanımızdan yana oldu." diye konuştu."Kurum'un AK Parti listelerinden aday gösterilmesinin bir manası var"AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise Kurum'un AK Parti listelerinden aday yapılmasının bir manası, anlamı olduğunu belirtti.İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Kandemir, sözlerine şöyle devam etti:"İstanbul malum hem kentsel dönüşümü hem depremi çokça konuştuğumuz, yüreğimiz ağzımızda önlem almamız gerektiğini hep birbirimize hatırlattığımız göz bebeğimiz bir kent. Bu kentte doğmak, büyümek, yaşamak hele muhtarlık gibi çok kutsal bir vazifeyi yapmak bir yanıyla bize ağır bir sorumluluk yüklüyor, bunu biliyoruz. ve bizler de inşallah Murat Bey'le birlikte İstanbul'da adeta yeniden şehri düşünmek, planlamak, varsa meselelerimiz üzerine tartışmak için bir başlangıç yapıyoruz."Hizmet etmek üzere milletin huzuruna giden bir siyasi hareket olduklarını kaydeden Kandemir, "Bir kere daha Türkiye Yüzyılı 'nda arzu ediyoruz ki Türkiye'nin göz bebeği, kalbi, dünyanın incisi bu kentte güzel işler başaralım hep beraber. 14 Mayıs'ın ülkemiz, milletimiz için yeni müreffeh bir yüzyılı aralayacak kritik bir eşik olduğuna inanıyorum. İnşallah kararlı duruşumuzla beraber bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hayalimiz, irademiz, kararlılığımız, birikimimiz, becerimiz var. İnşallah bu yüzyıl Türkiye damga vuracak dünyaya. Buna inanıyoruz."Programda daha sonra muhtarların talepleri dinlenildi.