Bakan Kurum itfaiye personeliyle bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da İtfaiye Merkezini ziyaret etti, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı telsiz anonsuyla kentteki itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da İtfaiye Merkezini ziyaret etti, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı telsiz anonsuyla kentteki itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı.

Kurum, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezinde, personelle bir araya geldi.

İtfaiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren ve bayramlarını tebrik eden Kurum, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlarla ve bayram mesaisi yapan çalışanlarla bayramlaşmak için memleketi Konya'da bulunduğunu söyledi.

"İtfaiyecilerimiz kendi hayatlarından, ailelerinden, çocuklarından fedakarlık yapıyorlar"

Kurum, itfaiye çalışanlarının büyük özverilerle işlerinin başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İtfaiyecilerimiz çok önemli bir görev icra ediyorlar ve yeri geldiğinde kendi canlarını dahi tehlikeye atarak ülkemiz için, şehrimiz için, memleketimiz için hizmet ediyorlar. Huzurlarınızda tüm itfaiyeci kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde vatandaşlarımız evlerinde güvenli, huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. İtfaiyecilerimiz kendi hayatlarından, kendi ailelerinden, kendi çocuklarından fedakarlık yapıyorlar. İnşallah biz bu fedakarlıklarla şehrimizi daha da kalkındıracağız, daha da iyi noktalara getireceğiz. Yaşam kalitesi anlamında, 2023'ün güçlü şehirleri anlamında, Konya'mızı da hak ettiği noktaya en kısa zamanda geçirecek hamleleri hep birlikte yapacağız. İtfaiyeci kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm Konyalı kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara eriştirsin."

Kurum, konuşmasının ardından telsiz anonsuyla şehrin bütün noktalarında görev başında olan itfaiye personeline şöyle seslendi:

"Tüm itfaiye ekipleri, ben Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Şu an Selçuklu'daki Büyükşehir Belediyemize ait İtfaiye Merkezindeyiz ve burada itfaiyeci kardeşlerimizle bir aradayız. Canlarınızı ortaya atarak, vatandaşlarımızın hem canlarını hem de mallarını korumak için mücadele veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun, işlerinizde kolaylıklar versin. Mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, işlerinizde başarılar diliyorum."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Kurum'a itfaiye merkezine ilişkin bilgi verdi.

Konya İtfaiyesi'nin vatandaşların can ve mal güvenliği için çalıştığını, verdikleri teknik desteğin yanı sıra personelin eğitimi konusunda da büyük gayret gösterdiklerini belirten Altay, şöyle konuştu:

"İtfaiye teşkilatımızla Konya'nın geniş coğrafyasında, 108 merkezde 890 arkadaşımızla hizmet yürütüyoruz. İtfaiye teşkilatımız da bu manada yangınlara müdahale etmek için büyük bir ağ ve çok sayıda personelle işlerini yürütüyor. İtfaiye personelimiz tecrübesiyle tüm yangınlara müdahale edebilecek durumda. Ayrıca ülkemize yurt dışından gelen itfaiye teşkilatları için, hem de ülke içerisindeki diğer itfaiye teşkilatları için bir eğitim merkezi konumundayız. Teşkilatımız bu manada çok güçlü. Canla başla gayret eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından telsizle itfaiye ekiplerine seslenen Altay, itfaiye çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Bakan Kurum'a ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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