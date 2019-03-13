Bakan Kurum: İzmir- Antalya Arası 519 Kilometre Bisiklet Yolu Projesi Hazır (2)

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TOKİ ANAHTARLARINI TESLİM ETTİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Seydikemer ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki köprü açılışını yaptı.

TOKİ ANAHTARLARINI TESLİM ETTİ



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Seydikemer ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki köprü açılışını yaptı. Bakan Kurum ardından Menteşe ilçesine geçip, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 1106 konut için anahtar teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, "Muğla'nın kendine has bacalarının en güzel örnekleri Menteşe ilçesinde. Menteşe sokaklarını süsleyen geleneksel Türk evleri, aile yapısını korumayı, mahremiyeti, saygıyı ve mahalle kültürünü bizlere hatırlatmakta. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, tanıtımını yaptımız projede tüm Türkiye çapında 2023 yılına kadar, 250 bin sosyal konut hedefimiz var" dedi.



Konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte hak sahiplerine anahtarlarını veren Bakan Kurum, kentten ayrıldı.

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