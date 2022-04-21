BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ - Son Dakika
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BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ

21.04.2022 11:38

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İzmir'de toplamda tamamladığımız konut sayısı 13 bin 500'dür.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İzmir'de toplamda tamamladığımız konut sayısı 13 bin 500'dür. Bunun maddi değeri yaklaşık 9 milyar TL. Güzel İzmir'imizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve mücadeleyi hep birlikte verdik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir programları kapsamında Seferihisar ilçesinde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarında incelemede bulundu. İncelemede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Necip Nasır ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yer aldı. TOKİ şantiyesi ziyareti kapsamında protokol, örnek daireyi inceledi. Ardından gazetecilere açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Bakanımız ile İzmir'de depremzede kardeşlerimizi ziyaret etmek ve sahada yapmış olduğumuz işleri bire bir yerinde görmek için geldik. Depremin ilk anından itibaren AFAD'ımız ile Kızılay'ımız ile TOKİ'miz ile bakanlarımız, milletvekillerimiz ile güzel İzmir'imizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve mücadeleyi hep birlikte verdik. İzmir'in deprem riskini bertaraf etmek amacıyla gerek şehir merkezinde yapmış olduğumuz İzmir tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden biri olan 5 bin 400 konutluk bağımsız bölümlerin bu yıl sonuna kadar teslimleri yapılacak. Bunun dışında da İzmir'in merkezinde de deprem dönüşümüne ilişkin konutları yapıyoruz. Bulunduğumuz Seferihisar'da yaklaşık 1050 bağımsız bölümden oluşan, zemin artı 3 katı geçmeyen, yerel mimariye uygun, Bodrum kayrak taşı ile kaplanmış, bölgenin renklerini, dokusunu yansıtan projemize ilişkin de 22 bin başvuru aldık" dedi.

13 BİN 500 KONUT TAMAMLANDI

İzmir'de yapımı tamamlanan konutlara değinen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İzmir'de toplamda tamamladığımız konut sayısı 13 bin 500'dür. Bunun maddi değeri yaklaşık 9 milyar TL. Hastanelerimiz, stadyumlarımız, okullarımız ve camilerimiz ile de İzmir'in ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Şu an 10 bin 200 konutlarımızın inşası devam ediyor. İzmir'imize şu sözü verdik; deprem riskini bertaraf etmek amacıyla İzmir'in her yerinde dönüşüm anlayışıyla projelerimizi gerçekleştireceğiz. Yine belediyelerimizin de elini taşın altına koyacağı süreci hep birlikte yönetmemiz gerekiyor. Belediyelere de çağrım, bu noktada yapılması gereken her türlü dönüşüm projesinde işin içine girmeleridir. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

SIĞACIK'TA MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Seferihisar'da sosyal konut talebi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Seferihisar'da vatandaşlarımızın teşkilata ilettikleri yeni sosyal konut talepleri var. Bu vesileyle 2022 yılı içerisinde öncelikli Seferihisar'da oturan kardeşlerimize verilmek üzere sosyal konut projesini TOKİ Başkanlığımız eliyle çıkıyor olacağız. Burada vatandaşımız Doğanbey- Ürkmez Sanayi Sitesi yapılmasına ilişkin talepleri var. Sanayi sitemizi de kooperatifimiz ile çalışacağız. İnşallah mutabakata geldiğimizde de yapım sürecini de gerçekleştirip, esnafımızın huzurlu olacağı bir alanı kazandırmış olacağız. Sığacık'ta 65 bin metrekarelik alanda kaymakamlığımız ile bir millet bahçesi projelendiriyoruz. Gençlerin, çocukların vakit geçireceği bir millet bahçesi içinde projelendirme sürecine başladık. En kısa zamanda millet bahçemizi de kazandırmış olacağız" diye konuştu.

BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ
BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ
BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ
BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ

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İZMİR-BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ İZMİR-BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ 23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği' 23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği'

İklim Değişikliği, Murat Kurum, konut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ - Son Dakika
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