Bakan Kurum: "İzmir'de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "İzmir'de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

03.11.2020 22:10
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 18 bin 355 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 18 bin 355 binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından 942 personelle birlikte hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, şu ana kadar 18 bin 355 binada hasar tespit çalışması yapıldığını ve ağır hasarlı acil olarak yıkılması gereken bina sayısının 178, orta hasarlı bina sayısının 176, az hasarlı bina sayısının bin 143 ve hasarsız bina sayısının ise 16 bin 858 olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tespitlerimizi bir an önce tamamlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Kurum, 126 bin 935 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bilgisini paylaştı. Buna göre; ağır hasarlı bağımsız bölüm sayısı 3 bin 162, orta hasarlı bağımsız bölüm sayısı 3 bin 2, az hasarlı bağımsız bölüm sayısı 18 bin 189 olarak belirlenirken, 102 bin 582 bağımsız bölümde hasara rastlanmadı.

(İHA)

Bakan Kurum: İzmir'de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz
Bakan Kurum: İzmir'de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz

Murat Kurum, 112 Acil, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'İzmir'de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' - Son Dakika


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