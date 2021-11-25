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Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması

25.11.2021 16:19
Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bakan Kurum, Vali Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile 30 Ekim İzmir Depremi'nde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı yerine inşa edilen binada inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, depremde 117 kişinin yaşamını yitirdiğini, halen acısını hissettikleri bu afet sonrası büyük Türkiye ailesinin İzmir'in yaralarını sarmak için seferberlik ruhu içinde hareket ettiğini söyledi.

Depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını anımsatan Kurum, "Enkaz alanlarında sabahladık, bir yavrumuz daha sağ çıksın diye. 91 saat sonra Ayda bebeğimize ulaştık, birçok yavrumuzu enkaz altından kurtardık. Belki dünyada eşi benzeri görülmemiş arama kurtarma operasyonuyla birçok vatandaşımızı enkaz altından çıkarmak suretiyle gerekli adımları devletimiz burada tüm imkanlarıyla atmaya çalışmıştır." dedi.

Arama kurtarma faaliyetleriyle birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaların da yürütüldüğüne dikkati çeken Kurum, vatandaşların barınma ihtiyacı için geçici çadır alanları, konteyner kentlerin kurulumunu gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bakan Kurum, afet sonrası acılarını paylaştıkları depremzedelere bir yıl içinde sağlam ve güvenli konutlarını teslim etme sözü verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hızlı şekilde vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımamız gerekiyordu. Bayraklı genelinde 7 bölgede bu süreci başlattık. Yine belirlediğimiz rezerv alanında konutların yapım sürecini başlattık ve toplamda hem Bayraklı'da hem rezerv alanında 5 bin 39 bağımsız bölümden oluşan İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık.

Bayraklı'da 7 bölgede başlattık. Bütün binaların yıkık olduğu ve etrafındaki binaların riskli olduğunu düşündüğümüz yapıları da içine katmak suretiyle yaklaşık 1300 bağımsız bölümden oluşan yerinde bir deprem dönüşüm projesi başlattık ve inşallah yarın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle toplamda 596 konut ve 145 iş yerini depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Gururluyuz çünkü o gün acılarını paylaştığımız kardeşlerimize evlerini teslim ediyoruz. Mutluyuz, onlara daha sağlam, güvenli yuvaları teslim ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi etaplar halinde diğer konutların da teslimini yapacağız."

Tüm riskli binalara ilişkin çalışma

Murat Kurum, hem yerinde hem de rezerv alanındaki projelerin zemin artı 4-5 katı geçmeyen, İzmir mimarisine uygun, sosyal donatılarıyla örnek projeler olduğunu, bu konutları gören İzmirlilerden beğeni aldıklarını söyledi.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm İzmir'de riskli binalara ilişkin vatandaşlardan talep gelmesi halinde bu süreci yürüteceğiz." dedi.

Konut fiyatları ve ödeme koşullarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptığını hatırlatan Kurum, "2+1 konutları 160 bin ile 180 bin arasında, 3+1 konutları ise 220 bin ile 260 bin arasında şerefiyesiyle vereceğiz. Şerefiyesi daha önce hangi katta oturuyorsa o kata, o cepheye yakın olacak şekilde bu süreç yine kurayla belirlenecek. 2+1 konutlarımızın taksit ödemeleri 740 lira, 3+1 konutlarımızın ise 1020 liradan başlıyor. Ödemelerimiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl 0 faiz şekliyle sabit ödeme olacak." diye konuştu.

Bakan Kurum, AFAD'dan hak sahibi olamayan vatandaşları da mağdur etmemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüklerini, burada da 1 yılı ödemesiz, kalan 19 senesi TÜFE endeksli olacak şekilde planlama yapıldığını sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması
Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması
Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması
Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması
Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması

Yavuz Selim Köşger, geri dönüşüm, Murat Kurum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum, İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi Açıklaması - Son Dakika
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