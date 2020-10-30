Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır" - Son Dakika

Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır"

30.10.2020 21:50

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Bornova ilçesindeki kriz merkezinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırıım'ın da katılımıyla yaptığı basın açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Bornova ilçesindeki kriz merkezinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırıım'ın da katılımıyla yaptığı basın açıklamasında bulundu.

Bakan Murat Kurum: "Şu an için 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'de) Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata alındı."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır."

Bakan Kurum: (İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır
Bakan Kurum: (İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır
Bakan Kurum: (İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır
Bakan Kurum: (İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır

Murat Kurum, Deprem, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '(İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır' - Son Dakika


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