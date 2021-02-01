Bakan Kurum, İzmir'deki depremde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi - Son Dakika

Bakan Kurum, İzmir'deki depremde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi
01.02.2021 10:55
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini başlattıklarını ve şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini başlattıklarını ve şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadıklarını bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.
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