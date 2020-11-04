Bakan Kurum: "İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz"

04.11.2020 07:47
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza bey Apartmanı enkazı önünde yaptığı açıklamada, İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlattıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza bey Apartmanı enkazı önünde yaptığı açıklamada, İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlattıklarını söyledi. Bakan Kurum, deprem ve tsunamide zarar gören vatandaş ve esnafa da ödemelerin gerçekleştirildiğini ve ödemelere devam edildiğini bildirdi.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki deprem dolayısıyla kentte bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ettiğini belirterek, buradaki çalışmaların da bu gece tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Kurum, Rıza Bey enkazındaki çalışmaları incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem esnasında İzmir'de 17 binada hasar meydana geldiğini hatırlattı.

16 ALANDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Depremde hasar gören binaların 16'sında arama kurtarma çalışmalarının bittiğini söyleyen Bakan Kurum, çalışmaların sadece Rıza Bey Apartmanı'nda sürdüğünü açıkladı. Bakan kurum, "İlk saatlerden itibaren tüm ekipler özveriyle, 7 gün 24 saat aralıksız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Zarar gören diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Buradaki arama kurtarma faaliyetlerinin bu gece bitirilmesi planlanıyor. Hassasiyetle çalışıyoruz. Son ana kadar, son saniyeye kadar, enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşabilmek adına titizlikle çalışmalar sürüyor. 107 vatandaşımızı enkazdan sağ şekilde kurtardık. 111 vatandaşımızı enkaz altında kaybettik. Yaralılarımız hastanelerde tedavi ediliyorlar. İnşallah yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yapıp, bu çalışmalar çerçevesinde de yeni yapılacak konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin yerinde yapacağımız projeler olacak. Ağır hasarlı binaların olduğu alanlarda, yine riskli gördüğümüz bu alanların çevresindeki binaları da katmak suretiyle projelerimizi gerçekleştireceğiz. Yerinde yapacağımız projeler, zemin art 5 katı geçmeyecek. Yöresel mimariye uygun bir şekilde projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde hasar tespit çalışmalarını hassasiyetle yürütüyoruz. Bayraklı'da 2 gün içerisinde enkaz ve enkaz etrafındaki bitireceğimizi söylemiştik. Bugün akşam itibariyle Bayraklı ilçemizdeki hasar tespit çalışmaları, hasarlı binalar ve etrafındaki binaların tespitleri tamamlanacak" diye konuştu.

KONTEYNER KENT KURULUYOR

Kentte kurulacak konteyner kent hakkında da bilgi veren Bakan kurum, "Konteyner kent kurulumu için biliyorsunuz 46 bin 300 metrekarelik alanda, Bayraklı'daki Smyrna Meydanı'ndaki alanda bin konteynerimizi kuracağız. İçerisinde her türlü barınma ihtiyacının giderilebildiği, tuvalet ve mutfağın olduğu konteynerlerimizin kurulum sürecini de bugün itibarı ile başlattık. 19 gün sonra vatandaşlarımız konteyner kentte barınma ihtiyaçlarını giderebilecekler" dedi.

REZERV KONUTLAR EN GEÇ 1 YILA HAZIR

Öte yandan Bayraklı Şehir Hastanesinin bulunduğu alana rezerv konut projesinin gerçekleştirileceğini müjdeleyen Kurum, "Diğer taraftan rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında, 1 milyon 300 bn metrekarelik bir alanda, yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje geliştiriyoruz. Bu projenin içerisinde okul ve cami de yer alacak. Bu projede her ihtiyacı karşılayabilecek detaylar da mevcut. TOKİ tarafından 1 ay içerisinde bu projeye başlanıp en geç 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu noktada İzmir'in en önemli kentsel dönüşüm hamlesini de başlatmış oluyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde hasar tespiti yaptığımız tüm binaların hasarlarını İzmir'in haritasına işliyoruz. Aldığımız verilerle bundan sonraki süreci yöneteceğiz. Bu saate kadar emek döken, çalışan tüm ekiplerimize, 107 vatandaşımızı sağ salim bir şekilde kurtaran çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah son dakikaya kadar bu çalışmayı sergileyeceğiz. Biz buradaki çalışmayı bitirmeden İzmirli vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" sözlerine yer verdi.

"YARDIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Deprem ve tsunami dolayısıyla zarar gören vatandaş ve esnafa yardımların yapıldığını ve ödemelerin devam ettiğini dile getiren Bakan Kurum, "Dün itibarı ile taşınma, kira ve eşya yardımını yapmaya başladık. Evinden eşyasını alamayan, binası yıkılmayan ama yıkılma riski olan vatandaşlarımıza 30 bin lira kira, eşya yardımı yapıyoruz. Ev sahibi vatandaşlarımıza 13 bin lira, kiracı vatandaşlarımıza da 5 bin lira yardım yapıyoruz. Bu tespitler dün itibarı ile yapılarak vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Bu ödemeler Valimiz koordinasyonunda ve AFAD bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Hasar tespit durumlarını vatandaşlarımız hasartespit.csb.gov.tr adresinden detaylı bir şekilde öğrenebilir. Yine Bayraklı'da bütün mahallelerde kriz merkezimiz var. Buralarda da tüm vatandaşlarımız bütün soruların cevaplarını alabilirler. Seferihisar'daki tsunami dolayısıyla zarar gören esnaflarımıza ödemeler tamamen yapılmıştır. Yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 50 bin liraya kadar zararı olan esnafa ödemeler hibe ila karşılanıyor. Kredi borçlarına ilişkin ötelemeyi de yine Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Bu çerçevede esnafımızın da vatandaşımızın da her türlü sorununu yakinen takip ediyoruz. Son ana kadar da enkazda herhangi bir vatandaşımızın sağ olarak kurtarılması amacıyla da çalışmalarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

(Ali İhsan Çiftçi - Hakan Gözalan/İHA)

Bakan Kurum: İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz

Murat Kurum, Bayraklı, Bakan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz' - Son Dakika


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