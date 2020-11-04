Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3) - Son Dakika

Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)

04.11.2020 14:29
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3), System.String[]

BAKAN KURUM, AFAD EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde, İzmir'de, 6.6 büyüklüğündeki depremde, özel eğitimli köpekler ile görev alıp, enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya geldi.

BAKAN KURUM, AFAD EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde, İzmir'de, 6.6 büyüklüğündeki depremde, özel eğitimli köpekler ile görev alıp, enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya geldi. Bakan Kurum, teşekkür ettiği ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Hande NAYMAN/İZMİR,


Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)

Murat Kurum, Bakan, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi başlıyor! Vali Yerlikaya uygulamanın detaylarını anlattı Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi başlıyor! Vali Yerlikaya uygulamanın detaylarını anlattı         
14:18
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22:00'de kapanacak         
13:53
beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti         
13:32
Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor         
13:25
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi         
12:14
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin         
10:39
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 14:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei