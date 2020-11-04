Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4) - Son Dakika

Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4)

04.11.2020 16:58
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4), System.String[]

KURUM: GECE DE ÇALIŞALARI GÖRECEĞİZÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda, Bayraklı'da inşa edilmesi planlanan konutlarla ilgili, "19 gün içinde bitireceğiz.

KURUM: GECE DE ÇALIŞALARI GÖRECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda, Bayraklı'da inşa edilmesi planlanan konutlarla ilgili, "19 gün içinde bitireceğiz. Ona göre organize olun. Gece de geleceğiz, gece de çalışmayı göreceğiz. Burada çalışma durmayacak" talimatı verdi.

Bakan Kurum, ardından sırasıyla Rıza Bey, Emrah, Doğanlar, ve Barış Sitesi'ndeki enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde takip etti. Kurum, aynı zamanda hasar tespit çalışması yapan ekiplerle birlikte ağır hasarlı konutlarda incelemede bulundu.

Hande NAYMAN/İZMİR,


Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4)
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4)
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4)
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4)
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4)

Murat Kurum, Bayraklı, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4) - Son Dakika


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