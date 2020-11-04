Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (4) - Son Dakika

KURUM: GECE DE ÇALIŞALARI GÖRECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda, Bayraklı'da inşa edilmesi planlanan konutlarla ilgili, "19 gün içinde bitireceğiz. Ona göre organize olun. Gece de geleceğiz, gece de çalışmayı göreceğiz. Burada çalışma durmayacak" talimatı verdi.

Bakan Kurum, ardından sırasıyla Rıza Bey, Emrah, Doğanlar, ve Barış Sitesi'ndeki enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde takip etti. Kurum, aynı zamanda hasar tespit çalışması yapan ekiplerle birlikte ağır hasarlı konutlarda incelemede bulundu.

Hande NAYMAN/İZMİR,