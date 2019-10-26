Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"
Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz'

Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"

1 saat önce

Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" -"Parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz.

Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"

-"Parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz. Parsel bazlı plan değişikliklerinin yapılmasına müsaade etmeyecek, ada bazlı dönüşümler yapılabilecek"

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına katıldı.

Bakan Kurum: Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz

Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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