Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."
30 dakika önce
Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."
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