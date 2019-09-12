Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."
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Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

30 dakika önce

Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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