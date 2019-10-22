Bakan Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un belediyeye gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un belediye ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müze ziyareti KAHRAMANMARAŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:23 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un belediyeye gelişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un belediye ziyareti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müze ziyareti KAHRAMANMARAŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ziyaretin ardından Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret etti.
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