Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta
Son Dakika Politika Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta

1 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Ankara'dan uçakla gelen Çevre ve Şehircili Bakanı Murat Kurum'u Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve milletvekilleri karşıladı. Buradan Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Kurum, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgiler aldı.Bakan Murat Kurum, ziyaretin ardından valilikte milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı.


Kahramanmaraş, Murat Kurum, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
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