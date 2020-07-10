Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (2) - Son Dakika

KIRIKKALE'DE 'YEŞİL VADİ-OBAKÖY' PROJESİNİ İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'ye geçerek yapımı devam eden 'Yeşil Vadi Obaköy' projesini inceledi. Bakan Kurum, golf arabasına binerek, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanlarını kapsayan proje bölgesini gezdi ve yetkililerden projeye ilişkin bilgi aldı. Bakan Kurum, ardından Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti. Vali Yunus Sezer ile görüşen Bakan Kurum, burada basına kapalı yapılan İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.