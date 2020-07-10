Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3) - Son Dakika

'13 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Bakan Kurum, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, son 18 yılda Kırıkkale'de 13 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, Kırıkkale'de hem merkez hem de ilçelerin 50 yıllık içme suyu problemini çözmek adına Halifeli İçme Suyu Projesi'nin tamamlandığını belirterek, "Şehrimiz artık 50 yıllık su problemini halledecek ve daha nitelikli sağlıklı suya kavuşmuş olacak" dedi.

Kırıkkale'de dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdiklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu: