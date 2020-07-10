Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3) - Son Dakika

Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3)

'13 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

'13 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Bakan Kurum, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, son 18 yılda Kırıkkale'de 13 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, Kırıkkale'de hem merkez hem de ilçelerin 50 yıllık içme suyu problemini çözmek adına Halifeli İçme Suyu Projesi'nin tamamlandığını belirterek, "Şehrimiz artık 50 yıllık su problemini halledecek ve daha nitelikli sağlıklı suya kavuşmuş olacak" dedi.

Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Kırıkkale'de dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdiklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"530 bin metrekarelik alanda bu projeyi yapıyoruz. Bu yol güzergahından geçen 43 ilimize giden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir bölgede millet bahçesini kazandırmış olacağız. Yaklaşık 50 milyon bedelli projemizin ihalesi yapıldı. 1 ay içerisinde inşaatlara başlamak ve önümüzdeki yıl da vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında 81 ilimizde faaliyetler yürütüyoruz. Bu çerçevede şehrin içerisinde yer alan Ardiyeciler Sitesi var. 17 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu bu alanda riskli binalar da yer alıyor. Buraya ilişkin riskli alan teklifimizi Cumhurbaşkanlığımıza sunduk. Onayına müteakip 17 bin metrekarelik alanı Kırıkkale'ye yeşil alan olarak kazandırıyoruz."


Murat Kurum, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:24 Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:11 UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler 18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 23:08:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]