Bakan Kurum: Kalecik'e eski Ankara evlerini yapacağız (3) - Son Dakika

'13 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Bakan Kurum, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, son 18 yılda Kırıkkale'de 13 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Bakan Kurum, Kırıkkale'de hem merkez hem de ilçelerin 50 yıllık içme suyu problemini çözmek adına Halifeli İçme Suyu Projesi'nin tamamlandığını belirterek, "Şehrimiz artık 50 yıllık su problemini halledecek ve daha nitelikli sağlıklı suya kavuşmuş olacak" dedi.

Kırıkkale'de dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdiklerini anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu: "530 bin metrekarelik alanda bu projeyi yapıyoruz. Bu yol güzergahından geçen 43 ilimize giden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir bölgede millet bahçesini kazandırmış olacağız. Yaklaşık 50 milyon bedelli projemizin ihalesi yapıldı. 1 ay içerisinde inşaatlara başlamak ve önümüzdeki yıl da vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında 81 ilimizde faaliyetler yürütüyoruz. Bu çerçevede şehrin içerisinde yer alan Ardiyeciler Sitesi var. 17 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu bu alanda riskli binalar da yer alıyor. Buraya ilişkin riskli alan teklifimizi Cumhurbaşkanlığımıza sunduk. Onayına müteakip 17 bin metrekarelik alanı Kırıkkale'ye yeşil alan olarak kazandırıyoruz."