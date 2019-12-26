Bakan Kurum: "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf... - Son Dakika

Bakan Kurum: "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf...

6 saat önce

Bakan Kurum: "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur."

Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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