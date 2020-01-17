Bakan Kurum, Kanal İstanbul ÇED raporunun onaylandığını açıkladı. - Son Dakika

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Bakan Kurum, Kanal İstanbul ÇED raporunun onaylandığını açıkladı.
6 saat önce
Bakan Kurum, Kanal İstanbul ÇED raporunun onaylandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
Bakan Kurum, Kanal İstanbul ÇED raporunun onaylandığını açıkladı. - ANKARA
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