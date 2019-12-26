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Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için...
6 saat önce
Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığının İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerince tespit edildiği ve ÇED raporuna son şeklinin verilmesine karar verildiği nihai karar tutanağıdır.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED raporunun çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alındığının İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyelerince tespit edildiği ve ÇED raporuna son şeklinin verilmesine karar verildiği nihai karar tutanağıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu toplantıya katılmış ve herhangi bir şerh veya itiraz kaydı düşmeden görüş bildirmiştir. Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi de ÇED raporunun altına imzasını atmıştır." - ANKARA
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