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Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük
6 saat önce
Kanal İstanbul Projesinin tanıtımı Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul'a ilişkin) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük."
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Kanal İstanbul Projesinin tanıtımı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul'a ilişkin) ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük."
Son Dakika İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi