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Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle...
6 saat önce
Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:30 Kaynak: AA
Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul) Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."
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