Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Kanal İstanbul projesi Boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir. - Son Dakika

Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir.

6 saat önce

Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir. Örnek bir şehircilik projesidir." - ANKARA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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