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Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir.
6 saat önce
Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "Kanal İstanbul projesi Boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir. Örnek bir şehircilik projesidir." - ANKARA
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