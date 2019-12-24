Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok." - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kurum: '(Kanal İstanbul Projesi) İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok.' - Son Dakika

Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok."

6 saat önce

Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok."

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok." - ANKARA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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