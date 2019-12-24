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Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok."
6 saat önce
Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok."
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok." - ANKARA
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