Bakan kurum kanal istanbul'un çed raporunu onayladık - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan kurum kanal istanbul'un çed raporunu onayladık - 2 - Son Dakika

Bakan kurum kanal istanbul'un çed raporunu onayladık - 2

6 saat önce

Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED raporunu onayladık - 2.

Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED raporunu onayladık - 2

Bakan kurum kanal istanbul'un çed raporunu onayladık - 2

Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
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