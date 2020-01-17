Bakan kurum kanal istanbul'un çed raporunu onayladık - 2 - Son Dakika

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Bakan kurum kanal istanbul'un çed raporunu onayladık - 2
6 saat önce
Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED raporunu onayladık - 2.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED raporunu onayladık - 2
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