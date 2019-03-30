Bakan Kurum: Kandil'den Tweet Atıyorlar, Zillet İttifakını Destekleyin Diye

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Alenen artık Kandil'den tweet atıyorlar, gidin illet zillet ittifakını destekleyin diye" ifadelerini kullandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da, yarın yapılacak seçimler için çalışmalarda bulundu. Bakan Kurum, ilk olarak Çumra ilçesinde belediye düğün salonunda partililerle buluştu. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nı eleştirdi. Kandil'in illet ve zillet ittifakını desteklediğini söyleyen Kurum, şunları dedi:



"Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdi. Alenen artık Kandil'den tweet atıyorlar, gidin illet zillet ittifakını destekleyin diye. Cumhur İttifakı'na oy vermeyin diye o sözde terör örgütünün lideri mesaj atıyor. Bunlara gereken cevabı Çumralı kardeşlerim verecektir. Çumralı kardeşlerimiz bu gizli ve kirli ittifaka 31 Mart gecesi gereken cevabı sandıkta verecektir." - Konya

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