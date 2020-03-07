Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye - Son Dakika

Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye

6 saat önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmazsak, Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç'te, İdlib'de mücadele etmezsek;

Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmazsak, Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç'te, İdlib'de mücadele etmezsek; bugün vermediğimiz harekatı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü yazılan ve oynanan bu kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Medya Buluşmaları' programına katıldı. Daha önce programa katılacağı açıklanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise diğer programları nedeniyle yer almadı. Burada yaptığı konuşmada Suriye'deki operasyonlara değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadeleyle; topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıyoruz. Şunu hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki; biz Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmazsak, Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç'te, İdlib'de mücadele etmezsek; bugün vermediğimiz harekatı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü yazılan ve oynanan bu kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Bizleri hedeflerimizden uzaklaştırmak, millete olan hizmetlerimizi durdurmak, geleceğimizi ipotek altına almaya çalışanlara karşı her alanda, her anlamda güçlü bir duruş sergilemek zorundayız."

Bakan Kurum, 'Şehitler tepesinin ne demek olduğunu bilmeyen gafiller var. Şehitler tepesi için verdiğimiz mücadeleye anlatmamız gerekiyor' dedi.

'HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan arbedeye de değinen Bakan Kurum, "18 yıldır canını ortaya koymuş, ekibiyle birlikte her türlü fedakarlığı yapmış, canı pahasına çalışmış, liderimiz, Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak sözler söyleyen bir kişi ve zihniyet, mahşeri vicdanda yargılanacak, hukuk önünde de hesap verecek.  Biz bu zihniyetinin ne düşündüğünü ne yapmak istediğini çok net biliyoruz. Milletimiz de biliyor. O yüzden Cumhurbaşkanımıza 18 yıldır destek oluyor. Destek olmaya devam edecek. Onların amaçları bu birliği, beraberliği bozmaktır ama; milletimiz buna izin vermeyecektir" diye konuştu.


Türkiye, Suriye, Münbiç, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:39 Kaynak: DHA
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