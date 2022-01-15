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BAKAN KURUM: KARABÜK'E 4 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ - Son Dakika

BAKAN KURUM: KARABÜK'E 4 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ

15.01.2022 23:14

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karabük'te toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 tane millet bahçesini yapıyoruz" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Karabük'te toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 tane millet bahçesini yapıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak için Karabük'e geldi. Bakan Kurum ilk olarak Karabük Valiliği'ni ziyaret etti. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, il değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar Karabük'e 11,5 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını, bu yatırımın da yaklaşık 3 milyar TL'sinin bakanlığı tarafından yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Şehrimize tam 4 tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 tane millet bahçesini yapıyoruz." dedi.

Karabük merkezde bulunan 70 bin metrekarelik alanla ilgili projeyi açıklayan Bakan Kurum, "Bunlardan en önemlisi aslında Karabük'ün geleceği adına atacağımız adımdır. Yaklaşık 70 bin metrekarelik, şehrin merkezinde, yürüme mesafesinde, tüm vatandaşlarımızın yürüyerek ulaşabileceği alanımız var. Burayı bir millet bahçesine çeviriyoruz. Hazirana kadar projemizi tamamlayacağız. İçinde camimizin olduğu, parkların, bahçelerin, gençlerimizin vakit geçireceği ve şehre bir kimlik, kültür katacak bu projeye bu yıl içerisinde inşaatına başlamak ve 2023 yılına tamamlanacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

BAKAN KURUM: KARABÜK'E 4 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ
BAKAN KURUM: KARABÜK'E 4 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ
BAKAN KURUM: KARABÜK'E 4 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ

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Karabük Valiliği, Türk Lirası, Murat Kurum, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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