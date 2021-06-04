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Bakan Kurum: "Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki suyu; Meke Gölü'nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki suyu; Meke Gölü'nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz"

04.06.2021 00:57
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son yıllarda kuruma noktasına gelen ve dünyanın nazar boncuğu olarak anılan Meke Gölü'nü Karapınar'da bulunan atık su arıtma tesisinde arıtılan içme suyu derecesindeki su ile besleyeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son yıllarda kuruma noktasına gelen ve dünyanın nazar boncuğu olarak anılan Meke Gölü'nü Karapınar'da bulunan atık su arıtma tesisinde arıtılan içme suyu derecesindeki su ile besleyeceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile, Kültür Park'ta bulunan Amfi Tiyatroda Çevre Projeleri Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Murat Kurum, Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi ile sokaklardaki 17 milyon ton kullanılabilir atığı toplayarak dönüştürdüklerini söyledi. 209 milyon ağacı kurtararak ekonomiye 17 milyar lira katkı sağladıklarını anlatan Bakan Kurum, "3 yılda geri kazanım oranımızı yüzde 13'ten yüzde 19'a çıkardık. Özellikle salgın döneminde yeniden gördük ki, yeşil alan ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç. 81 ilimizdeki 55 milyon metrekarelik alanda yapacağımız 321 millet bahçesi projemizin hızını arttırdık. 57 millet bahçesini tamamladık. 264 millet bahçemizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 11 millet bahçemizin açılışını daha yapacağız. Bakanlık olarak, tüm doğal alanlarımızı birbirine bağlayan, yeni cazibe alanları oluşturan ekolojik koridorlarımızın pilot uygulamalarını 22 ilimizde başlattık. Bu kapsamda Ankara'dan; Karadeniz'de Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölüne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Ülkemize has bitki ve hayvan türlerimizi korumak için, nehirlerimizi, ormanlarımızı daha iyi koruyabilmek için son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 1 artırdık. Yüzde 9,6'dan yüzde 11'e çıkardık. OECD ortalaması olan yüzde 17'ye hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"2 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırıyoruz"

2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmak için yola çıktıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle toplamda 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ülkemizde yaptığımız bu projelerin tamamını, Konya'mızda da yapıyoruz. Bugüne kadar Konya'mıza; millet bahçelerinden bisiklet yollarına, gürültü bariyerlerinden hava kalitesinin iyileştirilmesine kadar milyarca liralık yatırım kazandırdık. Hemşerilerimizin; daha rahat, daha temiz ve daha güvenilir bir ortamda vakit geçirebilmeleri bizim için çok değerli. Bunun için de; 2 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırıyoruz, tam 14 millet bahçesi yapıyoruz. Meram Dutlukır Millet Bahçemizi açtık, 250 bin Konyalı hemşerimiz yürüyerek ulaşıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ise Eski stadyumun bulunduğu 108 bin metrekarelik alandaki millet bahçemizi de heyecan içerisinde ilk fidanlarıyla buluşturduk" diye konuştu.

"Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz"

Konya'ya ekolojik koridor kazandıracaklarını aktaran Kurum, "Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız bisiklet yollarından tüm bu güzergahı gezebilecek, gençlerimiz, çocuklarımız yürüyüş yollarıyla doğayı adeta keşfe çıkacak. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu deyince şöyle hemen bütün Konyalıların göğsü kabarıyor. Gururla söylüyorum; Konya'mız, işte bu 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, 600 bin bisiklet kullanıcısı, 515 kilometre bisiklet yoluyla bisikletin tartışmasız Başkenti'dir. Karatay'da Akabe Mahallesi'nde Adana Çevre Yolu'ndan kaynaklı ciddi bir gürültü oluşuyor. Biz de bu nedenle; Adalet Sarayı, Şehir Hastanesi ve okullar bölgesine 7.400 metrekare büyüklüğündeki gürültü bariyerimizi yapacağız. Bölgede oturan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılayacağız" şeklinde konuştu.

"Karapınar Atık Su Arıtma Tesisimizdeki içme suyu kalitesinde arıtılan suyu; Meke Gölü'nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz"

55 milyon avro değerinde yatırım yaptıklarını belirten Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"2 milyon Konyalıya hizmet götüren, 36 milyon avro değerindeki Konya Katı Atık Yönetimi, Akşehir Su ve Atıksu ve Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi Projelerimizi tamamladık. Yine Avrupa Birliği ile beraber Konya'nın da içinde olduğu bu 31 ildeki Temiz Hava Merkezlerinden alınan verilerle, Hava Kalitesi Modelleri hazırlıyoruz. Şehirlerimizdeki hava kirliliğini önleyecek stratejileri belirliyoruz. Alaeddin Tepesi'nin çevresinde oluşan görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyoruz. Bu projemizin de ilk etabını tamamladık, ikinci etabına da başladık, en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine hepimizin bildiği gibi Eski Sanayi ve Karatay Sanayi siteleri şehrimizin içinde kalmıştı. Burada da ciddi bir kirlilik söz konusuydu. Biz de daha güzel, daha temiz bir sanayi alanı kurmak istedik. 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2.690 dükkanın ve 134 ticari alanın bulunduğu Konya Yeni Sanayi Sitemizin inşası olanca hızıyla devam ediyor. Yeni Mevlana Meydanımızı tamamlamak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Projeyle inşallah, şehir merkezindeki o eski görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Konya'nın, Dünya'nın nazar boncuğu Meke Gölü'müzdeki manzaralar hepimizi üzdü. Gölümüzün kurumasını istemiyoruz. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisimizdeki içme suyu kalitesinde arıtılan suyu; Meke Gölü'nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz. 1 yılda 2,5 milyon metreküp suyu gölümüze taşıyacağız. İnşallah Meke Gölümüz; büyüleyici ve ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşacak."

"Beyşehir Gölü'nün dibindeki 2 bin 427'i hayalet ağın 470'ini çıkardık"

Beyşehir Gölü'nde de çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Beyşehir Belediyesi ve hocaların yaptığı ekolojik çalışmalar neticesinde; Beyşehir Gölü tabanında tespit edilen ve canlı hayatını tehdit eden, 2 bin 427'i hayalet ağın 470'ini çıkardık. Tuz gölü ve Beyşehir Gölümüzün doğal yapısını korumak için, atık suların arıtılmasına yönelik tesislerimizi de hızla inşa ediyoruz. Beyşehir'de Huğlu ve Üzümlü Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerimiz yükseliyor. Bu tesislerimiz bitince, inşallah göllerimize bir damla bile atık su akmayacak. Sadece tesisleşme de değil, finansal ve ekipman desteğinde de Konyamızın yanındayız. Belediyelerimize sadece çevre temizlik araçları için 200 milyon liranın üstünde destek sağladık. Biz tüm bu destekleri, tüm bu projeleri, bu dev tesisleri; havamıza, suyumuza, toprağımıza, doğanın her parçasına saygılı olmak adına bir borç olarak gördük, görüyoruz. Çevreye Saygılı Şehir Konya'nın yarınlarına değer katmasını yürekten arzu ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Murat Kurum, Karapınar, Meke Gölü, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki suyu; Meke Gölü'nü besleyen yeraltı suyuna bağlıyoruz' - Son Dakika


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