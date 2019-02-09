Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Kartal'da Bina Çökmesi) Bölgedeki Binaların Risk Analizini Yapacağız"

Bakan Kurum: "(Kartal'da Bina Çökmesi) Bölgedeki Binaların Risk Analizini Yapacağız"

51 dakika önce

- Basın toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalar İSTANBUL -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

- Basın toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalar İSTANBUL -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgedeki binaların risk analizinin yapılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:55 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Murat Kurum, Kartal, Güncel
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