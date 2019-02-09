Bakan Kurum: "(Kartal'da Bina Çökmesi) Yıkılan Binanın Çevresindeki 10 Bina Boşaltıldı"
37 dakika önce
- Kartal'da bina çökmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:06 Kaynak: AA
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi
Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Şiddetli Yağış Bekleniyor
Babası Tarafından Zorla Evlendiren Genç Kadın, Canlı Yayında İsyan Etti: Ben Yaşadım, Kardeşlerim Yaşamasın