Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "(Kartal'da Bina Çökmesi) Yıkılan Binanın Çevresindeki 10 Bina Boşaltıldı"

Bakan Kurum: "(Kartal'da Bina Çökmesi) Yıkılan Binanın Çevresindeki 10 Bina Boşaltıldı"

37 dakika önce

- Kartal'da bina çökmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

- Kartal'da bina çökmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:06 Kaynak: AA

Murat Kurum, Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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